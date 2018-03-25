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Никита Кучеров потерял лидерство в гонке бомбардиров впервые с 12 декабря

Кучеров потерял лидерство в гонке бомбардиров впервые с 12 декабря
Eurosport

1 час назад

Осталось семь матчей, чтобы вернуть свое.

«Тампа-Бэй» проиграла «Детройту» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 46 секунд, но очков не набрал.

В тот же вечер «Эдмонтон» со счетом 3:2 победил «Лос-Анджелес», а капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид забросил 2 шайбы. Благодаря этому канадец набрал 96 баллов и возглавил гонку бомбардиров.

У Кучерова, удерживавшего лидерство в борьбе за Арт Росси Трофи с 12 декабря, осталось 95 баллов. В ближайших преследователях идут Натан Маккиннон (92) и Евгений Малкин (91).

  • Регулярный чемпионат-2017/18 завершится в ночь на 9 апреля.

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