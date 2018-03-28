Коннор Макдэвид настолько суров, что сломал лайнсмена в погоне за сотым очком в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид нанес травму лайнсмену Стиву Бартону в матче против «Коламбуса».

Защитник «жакетов» Зак Веренски применил силовой прием против капитана «Ойлерс», который, в свою очередь, упал на арбитра. Бартон ударился головой об лед и покинул площадку на носилках.

В этом матче Макдэвид набрал сотое очко в регулярке НХЛ-2017/18.

«Эдмонтону» это не помогло – «Коламбус» разнес нефтяников со счетом 7:3.

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