«Нэшвилл» впервые фаворит в плей-офф. Команда выиграет конференцию, но в первом же раунде будет жара

Прошлогодняя шоу-вылазка «Предаторс» в Кубке Стэнли сорвала краны, выпустив наружу бурный медийный поток о торжестве хоккея в сельскохозяйственном штате. Дэйв Легуанд написал о становлении клуба, который заслужил. Громко орали про то, что Нэшвилл – хоккейный город, и болельщики это ярко продемонстрировали. Неожиданно оказалось, что за 20 лет дитя повзрослело и пустило мощные корни на территории, средняя температура на которой не опускается ниже нуля даже в январе. Бывшие игроки и разнообразные причастные к клубу не врали, не просто поддерживали своих на пути к трофею – они говорили правду. В сезоне-2017/18 «Нэшвилл» это ярко доказал: команда очень близка к Президентскому кубку и считается одним из главных фаворитов плей-офф. Впервые в истории.

Самое главное: возможная победа в регулярке – прямо-таки очень правильное решение. Это преимущество своего льда во всех раундах, а в Нэшвилле все слишком круто с атмосферой. См. видео из прошлогоднего плей-офф.

Летом 2017-го «хищники» не охотились на звезд, а озаботились сохранением лидеров. Райан Джохансен и Виктор Арвидссон получили от боссов почти 100 миллионов баксов на двоих. Еще 16 «Предаторс» потратили на чемпионский опыт «пингвина» Ника Бонино, а уход Джеймса Нила в «Вегас» компенсировали ветеранищем Скоттом Хартнеллом. Контракт с надежным и нерезультативным Бонино не что иное, как усовершенствование самой мощной клубной пушки – расщепления атакующей игры соперника. Сильнейшая сторона «Предаторс» в 2017-м? Защита. Так давайте ее прокачаем, решили в клубе, тем более что на рынке крупной рыбы особо и не водилось.

У Бонино только 22 (10+12) очка в 64 матчах, но его приход усилил «Нэшвилл» в другом важнейшем компоненте. Центрфорвард забирает 54,5% вбрасываний – это 18-й показатель в НХЛ. Джохансен (55,6%) и Колтон Сиссонс (55,5%) устроились на 11-м и 12-м местах, и эта банда вывела «Нэшвилл» на общее третье место в лиге по вбрасываниям. Команды, которые доминируют на точке, чаще всего доминируют в циферках на табло. Ну а в плей-офф действующий чемпион Бонино будет ядовитым оружием: 0,53 очка в среднем за матч Кубка Стэнли, шесть победных шайб, 114 заблокированных бросков в 75 играх.

Правильность выбранной политики иллюстрирует и история с Райаном Эллисом. Один из лидеров команды пропустил начало сезона из-за операции на колене и вернулся только 2 января. До появления бородатого героя «хищники» в нормальном режиме выиграли 23 матча из 38, но с Эллисом резко рванули в топ, выдав результат 26-6-6. При таком темпе на 82-матчевой дистанции команда финишировала бы с показателем 56-13-13 – запредельные 125 очков. Понятно, что это не более чем занимательные воображалки, но характеристика довольно хорошая – произошел взрывной скачок вперед. Мощнейшая оборона окончательно обрела себя, получив ведущего защитника. Именно тогда «Нэшвилл» и начал восхождение к победе в регулярке.

Атакующая фишка Питера Лавиолетта – философия гладкого бутерброда. «Нэшвилл» – одна из наиболее глубоких команд лиги, жирности равномерно размазаны по звеньям. Сочным бугорком выглядит первая тройка нападения Форсберг – Джохансен – Арвидссон, которая забирает большинство очков.

Но ведущее сочетание недалеко ускакало от остальных граждан из Теннесси. Привычно раздают суперзащитники Йоси и Суббан, которого Лавиолетт периодически заигрывает с Алексеем Емелиным, в порядке Фиала и Смит. Ни один «хищник» и рядом не валялся с лидерами в гонке бомбардиров, но сразу у семерых игроков больше 40 баллов в кошелечке. Арвидссон с 58 очками только 57-й в НХЛ, хотя его команда – первая. Бонино и Хартнелл могут выскочить аж в четвертом звене и ничего не испортят.

«Хищники» так верят в успех, что активировался даже объявивший летом о завершении карьеры Майк Фишер. 37-летний суперкапитан не выдержал созерцания со стороны, вернулся зимой и гоняет свои 12 минут безо всяких проблем. Если этот заслуживающий мужчина поднимет над головой Кубок лорда Стэнли, случится волшебство – прекрасная слезливо-драматическая история о спортивном подвиге. Но и это не все. Еще один козырек генменеджер Дэвид Пойл припрятал в КХЛ.

«Нэшвилл» очень болел за ЦСКА в серии с «Йокеритом», ведь поражение финнов освобождало Эли Толванена, принадлежащего в НХЛ «хищникам». 18-летний второй бомбардир финского клуба – это не только будущее, но и настоящее. В плей-офф он точно пригодится. Не нужно думать, куда его пихать в насыщенной передней линии «Предаторс». Во-первых, это головная боль приятна для тренера, а во-вторых, в Кубке Стэнли травмы постоянно рубят ведущих игроков – вылет Джохансена в прошлом году сильно прибил «Нэшвилл». Теперь у команды на подобный случай есть очень хорошая финская затычка. А уж Лавиолетт разберется, что делать с Голваненом. Спасибо, ЦСКА.

«Нэшвилл» – фаворит на Западе, но регулярка совсем не повод для дикой радости. И это громадный вызов для всей организации. Одно дело – совершать сенсацию, косить фаворитов безо всякого груза, который всегда волокут на горбах лидеры. И совсем другое – оправдывать все надежды и авансы, выходить на лед со знанием того, что поражение будет провалом. Это совершенно новый уровень. Даже не игры, а бытия. Похоже, что «Предс» готовы к драчке в неизведанном для себя статусе, но они сами годом ранее доказали, как все зыбко и непредсказуемо в этой лиге. Колосс в одночасье превращается в глиняный горшок, и быть уверенным нельзя ни в чем.

Даже первый раунд грозит «Нэшвиллу» серьезными испытаниями. В потенциальных соперниках – «Миннесота», «Колорадо», «Анахайм», «Лос-Анджелес» и «Сент-Луис». Последним четырем клубам парни из Теннесси не проиграли в регулярке ни разу, но и что с того? «Блюз» явно не на своем месте из-за травм – сейчас команда раскочегарилась и вернулась в зону плей-офф после шести побед кряду. Черт возьми, «Блюз» пропустили меньше 200 шайб, хотя цепляются за последние строчки! Опытная бригада Тарасенко – это жестокий подарок в первом раунде. Владимир мечтает о Кубке Стэнли и очень хорошо помнит прошлогодние 2-4 в серии с «Предс».

«Анахайм» тоже не очень удобный: у «уток» мощный бэкграунд в плей-офф и не самая дурная защита. Серия с ними грозить быть вязкой и изматывающей. Как и в случае с «Кингс», у которых лучшая защита НХЛ. Пробивать Джонни Куика – брррр. А «Миннесота» так вообще выиграла у «Нэшвилла» серию в регулярном чемпионате 3-2. Последнюю победу «хищники» вытащили по буллитам – это страшно неудобный соперник для лидера конференции. Пока что «Уайлд» едет к «Виннипегу», но у «Минни» очень жесткий календарь: все соперники – мощные бруталы и прямые конкуренты. Команда Бодро с 24 марта уже сыграла с «Бостоном» и «Нэшвиллом» (дважды), а впереди ей машут клюшками мужики из «Далласа», «Анахайма», «Лос-Анджелеса» и «Сан-Хосе». Четыре из оставшихся шести встреч – выездные, можно потерять очень многое и упасть, захватив вторую уайлд-кард. А это серия с «хищниками».

Самый вкусный вариант для «Предаторс» – прошлогоднее днище «Колорадо», но проскочат ли эти ребята в восьмерку? Крупный вопрос, вокруг слишком много опытных и злых зверей. Да и финиш у «лавин» аналогичен миннесотскому: тихоокеанское турне, домашние рубки с «Филадельфией» (уже проиграли Проворову) и «Сент-Луисом». На «Эвеланш» Лавиолету лучше не рассчитывать.

Но что бы ни случилось, в одном можно не сомневаться. Нэшвилл – хоккейный город и больше никуда не уйдет. Если у них не получится, они вернутся в сезоне-2018/19. Фанаты знают это точно и уже раскупили все абонементы на следующий чемпионат. Вы правы, мистер Легуанд, Смэшвилл – это всерьез и надолго.

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