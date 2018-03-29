«Если я скажу «Артемий» – без шансов». В североамериканских кофейнях Панарин представляется Джоном

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин представляется в североамериканских кофейнях Джоном, чтобы не тратить время на правильное написание своего имени.

Об этом рассказал репортер клуба Брайн Хеджэр: «Только что видел Артемия Панарина в кофейне в Калгари. Когда его спрашивают, какое имя написать на стакане, он отвечает: Джон. «Если я скажу им «Артемий» – без шансов. Поэтому я просто каждый раз говорю: Джон».

Панарина обменяла из «Чикаго» в «Коламбус» в июне 2017 года.

В регулярном чемпионате НХЛ-2017/18 Артемий сыграл за «жакетов» 77 матчей, в которых набрал 71 (26+45) очко.

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