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18-летний рекордсмен КХЛ подписал контракт с «Нэшвиллом»

18-летний рекордсмен КХЛ подписал контракт с «Нэшвиллом»
Eurosport

44 мин. назад

Теперь Эли Толванен будет бить рекорды в Северной Америке.

Финалист Кубка Стэнли-2016/17, лидер регулярки-2017/18 «Нэшвилл» подписал контракт новичка с экс-форвардом «Йокерита» Эли Толваненом.

Двустороннее соглашение рассчитано на три сезона, передает официальный сайт «Предаторс».

  • Толванен был задрафтован в 2017 году под общим 30-м номером. В сезоне-2017/18 финн установил рекорды КХЛ по шайбам (19) и голевым передачам (17) среди игроков не старше 18 лет.
  • В феврале Толванен выступил на Олимпиаде в Пхёнчхане и набрал 9 (3+6) очков в 5 матчах.
  • В марте Эли набрал 7 (6+1) баллов в 11 матча плей-офф Кубка Гагарина. «Йокерит» уступил во втором раунде ЦСКА (2-4).

«Нэшвилл» впервые фаворит в плей-офф. Команда выиграет конференцию, но в первом же раунде будет жара

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