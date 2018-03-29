Getty Images
18-летний рекордсмен КХЛ подписал контракт с «Нэшвиллом»
Теперь Эли Толванен будет бить рекорды в Северной Америке.
Финалист Кубка Стэнли-2016/17, лидер регулярки-2017/18 «Нэшвилл» подписал контракт новичка с экс-форвардом «Йокерита» Эли Толваненом.
Двустороннее соглашение рассчитано на три сезона, передает официальный сайт «Предаторс».
- Толванен был задрафтован в 2017 году под общим 30-м номером. В сезоне-2017/18 финн установил рекорды КХЛ по шайбам (19) и голевым передачам (17) среди игроков не старше 18 лет.
- В феврале Толванен выступил на Олимпиаде в Пхёнчхане и набрал 9 (3+6) очков в 5 матчах.
- В марте Эли набрал 7 (6+1) баллов в 11 матча плей-офф Кубка Гагарина. «Йокерит» уступил во втором раунде ЦСКА (2-4).
«Нэшвилл» впервые фаворит в плей-офф. Команда выиграет конференцию, но в первом же раунде будет жара
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте