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Сидни Кросби прибил «Нью-Джерси» в овертайме, во второй раз за две недели положив плюху с лета

Кросби прибил «Нью-Джерси» в овертайме, во второй раз за две недели положив плюху с лета
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Сид был бы хорош даже в теннисе или бейсболе.

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 4:3 ОТ. Решающую шайбу на 18-й секунде овертайма забросил капитан «Пингвинс» Сидни Кросби.

Вначале Сид попал в дальнюю штангу, но первым оказался на шайбе и бейсбольным ударом с лета добил ее в сетку.

Такие шайбы становятся фирменной фишкой Сида. Неделей ранее он в схожем стиле прошил «Монреаль».

  • Кросби забросил 13-ю шайбу в овертаймах и стал единоличным рекордсменом «Питтсбурга», обойдя Евгения Малкина (12).
  • У Сида 85 (28+57) очков в 78 матчах сезона-2017/18.

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