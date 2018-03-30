Сидни Кросби прибил «Нью-Джерси» в овертайме, во второй раз за две недели положив плюху с лета

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 4:3 ОТ. Решающую шайбу на 18-й секунде овертайма забросил капитан «Пингвинс» Сидни Кросби.

Вначале Сид попал в дальнюю штангу, но первым оказался на шайбе и бейсбольным ударом с лета добил ее в сетку.

Такие шайбы становятся фирменной фишкой Сида. Неделей ранее он в схожем стиле прошил «Монреаль».

Кросби забросил 13-ю шайбу в овертаймах и стал единоличным рекордсменом «Питтсбурга», обойдя Евгения Малкина (12).

У Сида 85 (28+57) очков в 78 матчах сезона-2017/18.

Больше спортивных видео на нашем канале в YouTube