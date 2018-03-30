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«Чикаго» – ниже дна. В матче с «Виннипегом» в ворота «Блэкхокс» встал 36-летний бухгалтер

«Чикаго» – ниже дна. В матче с «Виннипегом» в ворота «Блэкхокс» встал 36-летний бухгалтер
Eurosport

47 мин. назад

Дебютировать в НХЛ может каждый. Вот доказательство.

«Чикаго» за три года проделал путь от обладателя Кубка Стэнли до одного из аутсайдеров Запада, вынужденного привлекать к играм непрофессионалов.

На 15 матчах «ястребов» в сезоне-2017/18 присутствовал экстренный вратарь Скотт Фостер – простой бухгалтер из Оук-Парка (Иллинойс). Звездный час 36-летнего парня настал в ночь на 30 марта.

В третьем периоде игры с «Виннипегом» кипер «Чикаго» Колин Делиа, который тоже проводил дебютный матч, получил травму, и Фостер вышел на лед. Он отыграл 14:01 минуты и отразил все семь бросков.

Это первый случай с 1987 года и третий – с 1944 года, когда в одном матче за одну команду дебютируют сразу два вратаря.

  • Неопытность вратарей не помешала «Блэкхокс» обыграть одного из лидеров сезона – 6:2.
  • «Чикаго» впервые с 2009 года не вышел в плей-офф.
  • Серия «Блэкхокс» длилась 9 лет и уместила 3 победы в Кубке Стэнли (2010, 2013, 2015).

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