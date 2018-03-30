Евгений Малкин: «Скажите Овечкину, чтобы притормозил. Как с ним за Ришар бороться?»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил свои шансы в борьбе за Арт Росс Трофи (лучший бомбардир) и Морис Ришар Трофи (лучший снайпер).

«Реально ли догнать Макдэвида в гонке бомбардиров? За гонкой слежу, конечно, я в ней участвовал какое-то время, пару игр, может.

Но достать уже нереально – он на 10 очков оторвался, а игр не так много осталось. Здесь очень тяжело. Он здорово в конце прибавил, в каждой игре по 3-4 очка набирает. Это сумасшедший игрок.

Морис Ришар? Скажите Овечкину, чтобы притормозил, тогда может будет. Как с ним бороться? У него бросок с любой позиции: бросает – забивает.

Я стараюсь, у меня не так много сезонов, где больше 40 голов. Я и 50 голов забивал, но Ришар не выигрывал, забивал 47 – не выигрывал. Сейчас 42, но мало шансов», – сказал Малкин каналу НХЛ.

Джино идет третьим в таблице бомбардиров (93 очка) и третьим в таблице снайперов (42 шайбы).

Малкин дважды выигрывал Арт Тросс – рекорд среди русских хоккеистов.

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