Eurosport

«Детройт» эстетски раскатал «Баффало» – показалось, это «Спартак» расчехлил стеночки

«Детройт» эстетски раскатал «Баффало» – показалось, это «Спартак» расчехлил стеночки
Eurosport

1 час назад

Кружевная комбинация от «красных крыльев».

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Баффало» «крылья» сотворили шедевр в эпизоде с четвертой заброшенной шайбой.

На 41-ой минуте «Детройт» умчал в контратаку, а дальше тройка Крунвалль-Абделькадер-Атанасиу исполнила что-то из знаменитых спартаковских стеночек.

  • «Детройт» после такого голасо не мог не выиграть – 6:3.
  • «Ред Уингс» занимают 13-е место на Востоке, «Баффало» – последнее 16-е.

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Вратарь «Бостона» вмазал полевому «Тампы» и начал массовую драчку

03:34
Популярные видео
Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка
1 795 просмотров12 ч
Полиция стиля. Федерер выглядит круто не только на корте
3 489 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться