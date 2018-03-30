«Детройт» эстетски раскатал «Баффало» – показалось, это «Спартак» расчехлил стеночки

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Баффало» «крылья» сотворили шедевр в эпизоде с четвертой заброшенной шайбой.

На 41-ой минуте «Детройт» умчал в контратаку, а дальше тройка Крунвалль-Абделькадер-Атанасиу исполнила что-то из знаменитых спартаковских стеночек.

«Детройт» после такого голасо не мог не выиграть – 6:3.

«Ред Уингс» занимают 13-е место на Востоке, «Баффало» – последнее 16-е.

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