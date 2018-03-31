Eurosport
Павел Бучневич грубо снес Никиту Кучерова, а в возникшей драке отлупил Стивена Стэмкоса
Всем досталось.
«Рейнджерс» и «Тампа-Бэй» выдали битву в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце первого периода весьма насыщенную смену провел форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич.
Вначале 22-летний хоккеист попал под силовой Райана Макдоны, но уже в следующем эпизоде сам грубо встретил соотечественника Никиту Кучерова на синей линии.
За партнера по звену тут же вступился капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. И зря.
- Бучневич отметился асисстом, Кучеров и Стэмкос очков не набрали. Но победила «Тампа» – 7:3.
- «Рейнджерс» не вышли в плей-офф впервые с 2010 года.
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