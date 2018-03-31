Eurosport

Павел Бучневич грубо снес Никиту Кучерова, а в возникшей драке отлупил Стивена Стэмкоса

Бучневич грубо снес Кучерова, а в возникшей драке отлупил Стэмкоса
Eurosport

1 час назад

Всем досталось.

«Рейнджерс» и «Тампа-Бэй» выдали битву в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце первого периода весьма насыщенную смену провел форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич.

Вначале 22-летний хоккеист попал под силовой Райана Макдоны, но уже в следующем эпизоде сам грубо встретил соотечественника Никиту Кучерова на синей линии.

За партнера по звену тут же вступился капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. И зря.

  • Бучневич отметился асисстом, Кучеров и Стэмкос очков не набрали. Но победила «Тампа» – 7:3.
  • «Рейнджерс» не вышли в плей-офф впервые с 2010 года.

Больше спортивных видео на нашем канале в YouTube

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Жаркая «Барселона» и безбашенные «Челси» с «Тоттенхэмом»

02:05
Популярные видео
Вратарь «Бостона» вмазал полевому «Тампы» и начал массовую драчку
3 139 просмотров23 ч
Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка
2 047 просмотровВчера в 09:46
А еще вам может понравиться