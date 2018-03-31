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«Эй, «Блэкхокс», нужен вратарь?» Илья Брызгалов готов спасти «Чикаго» от дна

«Эй, «Блэкхокс», нужен вратарь?» Брызгалов готов спасти «Чикаго» от дна
Eurosport

1 час назад

Больше никаких бухгалтеров в воротах.

«Чикаго» впервые с 2009 года не попал в плей-офф, а по ходу сезона-2017/18 заиграл шесть вратарей.

Апофеозом стал матч с «Виннипегом», когда в воротах «Чикаго» дебютировал Колин Делиа. Он не доиграл встречу из-за судорог, и его от безысходности заменил 36-летний бухгалтер Скотт Фостер.

Спустя сутки руку помощи экс-обладателям Кубка Стэнли предложил голкипер Илья Брызгалов.

«Эй, «Блэкхокс», нужен вратарь, который останется здоровым целый год?» – обратился к «ястребам» Брызгалов.

  • Илья выступал в НХЛ за «Анахайм», «Финикс», «Филадельфию», «Эдмонтон» и «Миннесоту».
  • Брызгалов завоевал Кубок Стэнли-2007 с «Дакс», стал чемпионом мира-2009 со сборной России.
  • Брызгалов официально не завершал карьеру, но с 2015 года не выступал.

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