Президент ИИХФ Рене Фазель: «Если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, обсудим формат соревнования»

Президент международной федерации хоккея Рене Фазель не исключил возможность изменения формата олимпийского хоккейного турнира, если НХЛ опять не отпустит игроков на Игры.

«Если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, мы обсудим в нашей федерации, что можем сделать с нынешним форматом соревнований. Он очень сжатый, поскольку сделан ради игроков НХЛ. Ряд федераций хотели бы расширить этот формат, были и предложения, чтобы в турнире участвовали только молодые игроки», – цитирует Фазеля ТАСС.

Игроки НХЛ участвовали в олимпийском турнире, начиная с Игр в Нагано-1998, но на Игры в Корее лига не отпустила игроков, не договорившись с МОК.

Следующая Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

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