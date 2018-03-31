Getty Images

Президент ИИХФ Рене Фазель: «Если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, обсудим формат соревнования»

Фазель: «Если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, обсудим формат соревнования»
Eurosport

27 мин. назад

Хоккейный турнир на Играх может стать аналогом футбольного.

Президент международной федерации хоккея Рене Фазель не исключил возможность изменения формата олимпийского хоккейного турнира, если НХЛ опять не отпустит игроков на Игры.

«Если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, мы обсудим в нашей федерации, что можем сделать с нынешним форматом соревнований. Он очень сжатый, поскольку сделан ради игроков НХЛ. Ряд федераций хотели бы расширить этот формат, были и предложения, чтобы в турнире участвовали только молодые игроки», – цитирует Фазеля ТАСС.

  • Игроки НХЛ участвовали в олимпийском турнире, начиная с Игр в Нагано-1998, но на Игры в Корее лига не отпустила игроков, не договорившись с МОК.
  • Следующая Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Алтидор включил зверя и без помощи Джовинко покромсал «Реал Солт-Лейк»

02:34
Популярные видео
«Рейнджерс» забросил первым, разозлил «Тампу» и получил 7 в ответ
 284 просмотров6 ч
«Короли» вышли на охоту за «утками», а те смачно ответили дробью в овертайме
 125 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться