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Вильям Карлссон пробросил шайбу себе между ног, после чего вратарь «Сан-Хосе» тихо сошел с ума
Одна из лучших шайб этого сезона.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лас-Вегас» на своей площадке победил «Сан-Хосе» – 3:2.
Победную шайбу забросил швед Вильям Карлссон. Выкатившись один на один с кипером «акул», он пробросил шайбу себе между ног, а затем положил ее в ворота.
- Решающую шайбу в матче «Найтс» забросили в меньшинстве.
- В текущем сезоне Карлссон провел 79 игр, забросил 42 шайбы и 33 раза ассистировал партнерам.
- «Вегас» идет на второй строчке в Западной конференции, «Сан-Хосе» – на четвертой.
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