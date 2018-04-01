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Вильям Карлссон пробросил шайбу себе между ног, после чего вратарь «Сан-Хосе» тихо сошел с ума

Карлссон пробросил шайбу себе между ног, после чего вратарь «Сан-Хосе» тихо сошел с ума
Eurosport

23 мин. назад

Одна из лучших шайб этого сезона.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лас-Вегас» на своей площадке победил «Сан-Хосе» – 3:2.

Победную шайбу забросил швед Вильям Карлссон. Выкатившись один на один с кипером «акул», он пробросил шайбу себе между ног, а затем положил ее в ворота.

  • Решающую шайбу в матче «Найтс» забросили в меньшинстве.
  • В текущем сезоне Карлссон провел 79 игр, забросил 42 шайбы и 33 раза ассистировал партнерам.
  • «Вегас» идет на второй строчке в Западной конференции, «Сан-Хосе» – на четвертой.

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