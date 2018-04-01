Eurosport
Жесточайший силовой против Виктора Антипина. У него сотрясение и перелом – сезон окончен
Слишком брутальный хоккей.
«Баффало» на выезде вынес лидера регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» со счетом 7:4.
Победа была омрачена жуткой травмой защитника «Сэйбрс» Виктора Антипина. В конце второго периода 25-летний россиянин попал под силовой прием Скотт Хартнелла – канадец на полной скорости впечатал соперника головой в заградительное стекло.
Антипин покинул лед на носилках и в корсете на шее.
Хоккеист был госпитализирован, врачи диагностировали ему сотрясение, рваные раны на лице, разбитый нос и травму челюсти. В настоящий момент Антипин уже выписан из больницы.
- Вы же знаете, что тут нет потолка зарплат?
- Антипин – двукратный обладатель Кубка Гагарина с «Металлургом» (2014, 2016).
- В составе сборной России Антипин завоевал серебро ЧМ-2015, бронзу ЧМ-2016 и ЧМ-2017.
- В дебютном сезоне в НХЛ Виктор провел 47 матчей, набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-9».
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