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Жесточайший силовой против Виктора Антипина. У него сотрясение и перелом – сезон окончен

Жесточайший силовой против Антипина. У него сотрясение и перелом – сезон окончен
Eurosport

1 час назадОбновлено 23 мин. назад

Слишком брутальный хоккей.

«Баффало» на выезде вынес лидера регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» со счетом 7:4.

Победа была омрачена жуткой травмой защитника «Сэйбрс» Виктора Антипина. В конце второго периода 25-летний россиянин попал под силовой прием Скотт Хартнелла – канадец на полной скорости впечатал соперника головой в заградительное стекло.

Антипин покинул лед на носилках и в корсете на шее.

Хоккеист был госпитализирован, врачи диагностировали ему сотрясение, рваные раны на лице, разбитый нос и травму челюсти. В настоящий момент Антипин уже выписан из больницы.

  • Вы же знаете, что тут нет потолка зарплат?
  • Антипин – двукратный обладатель Кубка Гагарина с «Металлургом» (2014, 2016).
  • В составе сборной России Антипин завоевал серебро ЧМ-2015, бронзу ЧМ-2016 и ЧМ-2017.
  • В дебютном сезоне в НХЛ Виктор провел 47 матчей, набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-9».

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