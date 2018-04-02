Ой, «Ойлерс». Обмен Панарина и еще 5 причин провала «Чикаго» и «Эдмонтона»

После поражения от «Нэшвилла» (0-4) в четвертьфинале Западной конференции разозленные боссы «Чикаго» поставили перед генеральным менеджером Стэном Боуменом задачу: сделать так, чтобы команда больше не вылетала в первом раунде Кубка Стэнли. С задачей он справился, «Блэкхокс» точно не проиграют на этой стадии. Их вообще не будет в плей-офф – впервые за 10 лет.

Достижения «Эдмонтона» последнего времени намного скромнее. Год назад «нефтяники» вышли в плей-офф впервые за 11 сезонов и провели его на высоком уровне: бахнули «Сан-Хосе» 4-2 и лишь в мощной рубке со спорным судейством уступили «Анахайму» (3-4). В этом сезоне «Ойлерс» могли закрепить успех, но вместо этого вернулись на исходную позицию.

Без Хлебушка не то

«Звено Патрика Кейна великолепно вне зависимости от того, кто в нем играет», – хвастался главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль. Мнение, что Артемий Панарин зажигал исключительно из-за мастерства партнера, было широко распространено в Северной Америке. Кроме того, именно после появления Хлебушка команда перестала проходить первый раунд.

Эти два факта сподвигли Боумэна на обмен Панарина в «Коламбус». За Артемия «ястребы» вернули Брэндона Саада, который брал с «Чикаго» два Кубка Стэнли. В 79 матчах Саад заработал 35 (18+17) баллов – результат значительно слабее, чем в прошлом сезоне за «Блю Джекетс»: 24+29. И ровно в два раза хуже, чем Панарин: русский нападающий третий сезон подряд накидал больше 70 очков. Продолжив феерить после смены клуба, он доказал, что за середняка «Чикаго» отдал топового форварда.

Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»)Getty Images

Не задался сезон и у самого Кейна. Кенневилль никак не подберет ему подходящее звено: с начала сезона Патрик побывал во всех возможных сочетаниях. Тренеры активно использовали его как хоккеиста, с которым заиграет даже мертвый, и таким образом лишились качественного звена прошлогоднего уровня. Естественным выглядит спад результативности: у игрока всего 74 балла после 89 и 106 (год и два назад).

Зависимость «Эдмонтона» от Макдэвида

«Ойлерс» обожают собирать первые драфт-пики. Так в команду пришли Тэйлор Холл, Наиль Якупов, Райан Ньюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид. Но топовую игру из них показал только последний. Зажечь как следует в дебютном сезоне ему помешала травма, после нее он дважды подряд набрал 100 очков результативности.

Макдэвид – один из лучших игроков НХЛ, но в этом чемпионате тащить в одиночку невозможно. Как только замолкает канадский некстван, грустит весь «Эдмонтон»: команда выиграла лишь три матча, в которых Коннор не пополнял бомбардирский счет. Любой соперник в таком случае бросит основные силы на сдерживание лидера – все равно остальные «нефтяники» ничего не придумают. Чтобы эта тактика больше не работала, «Ойлерс» надо слезть с зависимости от Макдэвида и работать над низкими звеньями. Пока не получилось.

Коннор МакдэвидEurosport

«Чикаго» постарел

Проблема «Блэкхокс» не только в отсутствии Панарина – даже с ним «ястребы» не проходили дальше первого раунда плей-офф. Перед этим у них было три подряд финала конференции, два из которых переросли в Кубок Стэнли. Но творцы тех побед – Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Данкан Кит и Брент Сибрук – неуклонно стареют. Результативность Кейна и Сибрука не растет уже три года, Тэйвза – четыре, а Кит в этой регулярке забросил всего одну шайбу и снизил показатель полезности на 47 пунктов: «-25» после прошлогоднего «+22».

Тяжелые долгосрочные контракты, которые «Блэкхокс» заключили с ветеранами, не позволяют втиснуть под потолок зарплат новых топовых игроков. Вместо свежей крови клуб подписал 35-летнего Патрика Шарпа. Он принес «ястребам» три титула, но в «Далласе» заметно сдал. Подобную ошибку ранее допустили их соседи по озеру Мичиган: после двух подряд финалов в 2008-м и 2009-м «Детройт» ставил на творцов тех побед, благодаря чему сейчас проживает на дне Востока.

Из перспективной молодежи у «Чикаго» разве что Алекс Дебринкэт, Ник Шмальц, Винс Хиностроза и с большой натяжкой Густав Форслинг. Достигнут ли они уровня титулованных ястребов в лучшие годы – вопрос. Но дополнительное пространство для усиления команде взять больше негде.

Отсутствие у «Ойлерс» стабильных звеньев

Макдэвид, Драйзайтль и Марун. Макдэвид, Пакаринен и Лучич. Драйзайтль, Хайра и Пульюярви. Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс и Ратти. Эти и еще десяток сочетаний перебрал за сезон главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан. Иногда казалось, что перед каждой игрой он формирует звенья при помощи лототрона.

Безусловно, если игра не идет, то перетасовка сочетаний – одно из возможных решений проблемы. Но когда это происходит на протяжении всего года, у игроков нет времени наладить химию – появления результатов ждать неоткуда. Отсюда следует и полный крах спецбригад: у «нефтяников» худшая реализация большинства в лиге – 14,3%. Как только у «Ойлерс» появятся стабильные тройки, будут и стабильные победы.

Вратарская проблема «Блэкхокс»

Основной вратарь «Чикаго» последних пяти лет Кори Кроуфорд выбыл из строя в середине декабря, когда у команды еще были шансы на плей-офф. Мистические головокружения мешали голкиперу вернуться до конца сезона. Его место по очереди занимали Антон Форсберг, Джефф Гласс и Жан-Франсуа Берубе.

Бывший вратарь минского «Динамо» и московского «Спартака» дебютировал в НХЛ в 32 года, но с 89,8% отраженных бросков отправился на драфт отказов. У Берубе надежность еще хуже – 89,1%. Вся нагрузка легла на Форсберга, который действовал хоть и лучше двух других голкиперов, но и близко не божил. Появление в воротах «Блэкхокс» 36-летнего бухгалтера Скотта Фостера после травм Форсберга и его нового сменщика Коллина Делиа стало кульминацией безысходности на самой ответственной позиции «ястребов».

Неудачный обмен «Эдмонтона»

Генеральный менеджер «Ойлерс» Питер Чиарелли так обрадовался долгожданному выходу в плей-офф и победе над «Сан-Хосе» в первом раунде, что выписал Макдэвиду и Драйзайтлю на двоих 21 миллион долларов в год. Контракты начнут действовать со следующего сезона. Но чтобы получить нормальных игроков помимо этой парочки, Чиарелли должен вести грамотную трансферную политику.

Первое, что он сделал – обменял Джордана Эберле в «Айлендерс» на Райана Строума. В результате Строум набрал жалкие 13+19 – в полтора раза меньше, чем у Эберле в прошлом сезоне. А Джордан теперь феерит в паре с лучшим новичком сезона Мэтью Барзалом, настреляв 57 (25+32) баллов. С такими трейдами «Эдмонтон» еще долго будет вести борьбу за высокие выборы на Драфте.

Джордан ЭберлеGetty Images

Из-за провальных решений руководства «Чикаго» и «Эдмонтон», держась за руки, финишируют за пределами восьмерки. Падение с большой высоты одних и разбитые надежды других напоминают всем клубам НХЛ: сейчас чемпионаты выигрываются не на льду, а в офисах генеральных менеджеров.

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