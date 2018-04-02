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Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей за один клуб НХЛ

Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей за один клуб НХЛ
Eurosport

1 час назад

И первым тысячником в истории «Вашингтона».

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» – 3:1.

Этот матч стал для Александра 1000-м в составе «Кэпиталс», за которых он выступает с 2005 года. Овечкин – первый россиянин в истории НХЛ, сыгравший 1000 матчей за один клуб.

  • Овечкин стал первым тысячником в истории «Вашингтона». Рекорд «Кэпиталс» по количеству игр Александр установил еще в феврале.
  • В сезоне-2017/18 Овечкин провел 79 матчей, забросил 45 шайб и отдал 38 ассистов.

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