Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей за один клуб НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» – 3:1.

Этот матч стал для Александра 1000-м в составе «Кэпиталс», за которых он выступает с 2005 года. Овечкин – первый россиянин в истории НХЛ, сыгравший 1000 матчей за один клуб.

Овечкин стал первым тысячником в истории «Вашингтона». Рекорд «Кэпиталс» по количеству игр Александр установил еще в феврале.

В сезоне-2017/18 Овечкин провел 79 матчей, забросил 45 шайб и отдал 38 ассистов.

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