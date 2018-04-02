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Лидеры «Ванкувера» Хенрик и Даниэль Седины завершат карьеры по окончании сезона
Хоккей потеряет самых известных близняшек.
37-летние нападающие «Ванкувера» Хенрик и Даниэль Седины проводят последнюю неделю в хоккее.
«После многочисленного обсуждения этого вопроса с нашими семьями мы поняли, что это наш последний сезон. Так будет правильно.
18 сезонов с «Кэнакс» были лучшим периодом в наших жизнях. Настало время сосредоточится на наших семьях и жизни после хоккея», – написали братья в открытом письме, опубликованном на официальном сайте «Ванкувера».
В ночь на 6 апреля Седины проведут последний домашний матч против «Аризоны». В ночь на 8 апреля братья завершат карьеру игрой с «Эдмонтоном».
- В 1999 году «Ванкувер» задрафтовал Даниэля под общим вторым номером, Хенрика – под третьим.
- Братья выиграли со сборной Швеции золото Олимпиады-2006 и ЧМ-2013. С «Ванкувером» они дошли до финала Кубка Стэнли-2011.
- Хенрик стал лучшим бомбардиром и MVP сезона-2009/10. На следующий год Арт Росс завоевал Даниэль.
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