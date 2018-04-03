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Александр Овечкин пошел на вторую тысячу матчей в НХЛ, отпраздновав это страйком в пустые ворота
Ови увеличил отрыв в снайперской гонке.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в игре против «Сент-Луиса» забросил 46-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ-2017/18.
Форвард отправил шайбу в пустые ворота «блюзменов» и установил окончательный счет – 4:2 в пользу «Вашингтона».
- Прошлый матч с «Питтсбургом» стал для Александра тысячным в НХЛ.
- Овечкин обходит в гонке снайперов Патрика Лайне уже на 3 шайбы. Молодой финн забить в матче против «Оттавы» не смог.
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