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Александр Овечкин пошел на вторую тысячу матчей в НХЛ, отпраздновав это страйком в пустые ворота

Овечкин пошел на вторую тысячу матчей в НХЛ, отпраздновав это страйком в пустые ворота
Eurosport

1 час назад

Ови увеличил отрыв в снайперской гонке.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в игре против «Сент-Луиса» забросил 46-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ-2017/18.

Форвард отправил шайбу в пустые ворота «блюзменов» и установил окончательный счет – 4:2 в пользу «Вашингтона».

  • Прошлый матч с «Питтсбургом» стал для Александра тысячным в НХЛ.
  • Овечкин обходит в гонке снайперов Патрика Лайне уже на 3 шайбы. Молодой финн забить в матче против «Оттавы» не смог.

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