«Овечкин, брось мне палку». Мальчик сделал плакат для Ови с помощью гугл-переводчика
Получилось двусмыленно.
На матче регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 между «Сент-Луисом» и «Вашингтоном» один из молодых болельщиков «Кэпиталс» обратился к форварду команды Александру Овечкину с плакатом.
Мальчик, по всей видимости, хотел попросить клюшку у кумира. Но идея написать текст на русском с помощью переводчика оказалась не слишком удачной.
Клюшка, правда, мальцу все равно досталась.
- «Вашингтон» победил в матче со счетом 4:2.
- На счету Овечкина – последняя шайба в пустые ворота.
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