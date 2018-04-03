«Овечкин, брось мне палку». Мальчик сделал плакат для Ови с помощью гугл-переводчика

На матче регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 между «Сент-Луисом» и «Вашингтоном» один из молодых болельщиков «Кэпиталс» обратился к форварду команды Александру Овечкину с плакатом.

Мальчик, по всей видимости, хотел попросить клюшку у кумира. Но идея написать текст на русском с помощью переводчика оказалась не слишком удачной.

Клюшка, правда, мальцу все равно досталась.

«Вашингтон» победил в матче со счетом 4:2.

На счету Овечкина – последняя шайба в пустые ворота.

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