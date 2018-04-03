facebook

«Овечкин, брось мне палку». Мальчик сделал плакат для Ови с помощью гугл-переводчика

«Овечкин, брось мне палку». Мальчик сделал плакат для Ови с помощью гугл-переводчика
Eurosport

1 час назад

Получилось двусмыленно.

На матче регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 между «Сент-Луисом» и «Вашингтоном» один из молодых болельщиков «Кэпиталс» обратился к форварду команды Александру Овечкину с плакатом.

Мальчик, по всей видимости, хотел попросить клюшку у кумира. Но идея написать текст на русском с помощью переводчика оказалась не слишком удачной.

Клюшка, правда, мальцу все равно досталась.

  • «Вашингтон» победил в матче со счетом 4:2.
  • На счету Овечкина – последняя шайба в пустые ворота.

Будь в контакте со спортом

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Ниландер и Мэттьюз набрали по 3 очка и порвали «Баффало»

02:21
Популярные видео
Мощная шайба Дадонова – одна из причин победы «Флориды» над «Каролиной»
 9 просмотров11 мин
Селби очистил стол от посторонних предметов серией в 142 очка
1 575 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться