Артемий Панарин зарешал с «Детройтом» и установил новый рекорд «Коламбуса» по очкам за сезон

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 против «Детройта».

Артемий дважды ассистировал партнерам, а за 3 минуты до конца основного времени забросил шайбу, которая перевела игру в овертайм. Хлебушек стал первым игроком в истории «жакетов», который набрал 80 очков за регулярку НХЛ.

«Коламбус» выиграл в овертайме 5:4, уступая по ходу второго периода 1:4.

«Жакеты» набрали 96 очков и практически гарантировали себе место в плей-офф.

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