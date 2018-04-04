Панарин установил личный рекорд по очкам. В «Чикаго» плачут, в «Питтсбурге» потирают руки

Время как обычно сделало свое неумолимое дело. В воротах «Чикаго» играют даже бухгалтеры, а «Коламбус» едет в плей-офф со звездой, выдавшей лучший год в карьере. Хлебушек сделал «Детройт» 4 апреля, переведя игру в овертайм своей 27-й шайбой в сезоне. «Блю Джекетс» летели аутсайдеру 1:4 в начале второго периода, но забрали два очка.

Гол, который забил Артемий, – это нечто. В нем есть вообще все, он словно специально сделан для несчастных в этом сезоне фанатов «Чикаго». Человек сравнивает счет за две с небольшим минуты до сирены. Он обыгрывает вообще всех соперников, не попадает с первого раза, но не выключается и щелкает с добивания. Топ-класс! Вот кого вы отдали, ребята.

Тактика генменеджера «ястребов» Стэна Боумена на откат назад не сработала. В действиях его был смысл, идея, но она оказалась неверной. Теперь очень долго придется это разгребать. Ну а в «Коламбусе» радостно засаживают из любимых пушечек.

Личный рекорд Артемия – это еще и клубный рекорд «Коламбуса». Ни один хоккеист этой команды не набирал 80 очков за сезон.

Переводя из цифр в буквы и факты – в «Блю Джекетс» никогда не играл такой талантливый и сильный полевой. Ни-ког-да! А «мундиры», в свою очередь, очень подошли для Артемия. У него лучший за три года в НХЛ личный показатель не только в очках, но и по ассистам, плюс-минусу и броскам. Такого убойного Панарина еще не было. Спасибо, мистер Торторелла.

Главный тренер «Коламбуса» несколько перестроил игру Артемия, сместив акценты в центр. Российский форвард по сравнению с прошлым сезоном гораздо чаще атакует из центральной части чужой половины льда. Стало больше бросков с синей линии, а наиболее яркое изменение произошло в работе перед воротами и на пятаке. 92 процента своих голов в сезоне-2017/18 Панарин вколотил из центра. И это крайний нападающий! Бросает с краев он примерно так же, как и раньше, но больше смещается в район пятака и унижает из этой зоны. Результат – просто жир.

Вылететь из зоны плей-офф уже невозможно. Но здесь есть плохая новость с заголовком «Питтсбург». Избежать «пингвинов» в первом раунде практически нереально. Чтобы это случилось, нужно пропустить вперед «Филадельфию», но не упасть ниже «Нью-Джерси», а это очень сложно математически. У всех троих осталось по два матча, и начинаются они в одно время. Втупую слив две игры из оставшихся, попадаешь на «Бостон», а это тоже то еще удовольствие. Хотя с «Брюинс», возможно, у команды Тортса шансов побольше.

Почему же так нежелательно играть с «Пингвинс»? Потому что «Питтсбург» не только действующий чемпион, который хочет сотворить новейшую историю, выиграв третий Кубок подряд, но и команда, унижавшая «Джекетс» в плей-офф в предыдущие годы. Никакая «Везина» Бобровского не спасла его в прошлом сезоне: Сергей вытащил 21 шайбу за пять матчей. За всю историю «мундиры» трижды играли в плей-офф, и два раза их вырубали «пингвины». И не «пингвины» Лемье и Ягра, а Кросби и Малкина, вот эти самые, которые здесь и сейчас.

В нынешней регулярке «Коламбус» рубился с «Пингвинс» трижды – все проиграл, хотя два раза по буллитам. Очень многое станет ясно в грядущем матче команд, который состоится 5 апреля. Тренеры, конечно, могут хитрить и не выдать все секреты перед встречей в первом раунде, но обычно в НХЛ так никто не делает. Все и так, в общем-то, ясно. Эта игра – наиболее вероятная репетиция зарубы в первом раунде. Конечно же, фанаты мечтают о пенсильванском дерби – «Питтсбург» против «Филадельфии». Разве что во втором раунде, парни.

Но есть и оборотная сторона картины. Если «Коламбус» хочет на что-то претендовать, то этот путь неизбежно проходит через «Питтсбург». Хочешь в финал (хотя бы конференции?) – слей «пингвинов». Только так. И в «Блю Джекетс» это понимают. В конце концов, практически любой соперник по плей-офф – это не шутки.

У Панарина был самый сложный среди всех российских игроков НХЛ сезон. Первый пункт списка мужчина с блеском закрыл. Но второй гораздо, гораздо сложнее.

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У Панарина намечается самый результативный месяц в сезоне. А «Коламбус» готовится к плей-офф