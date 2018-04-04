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Хоккеисты «Вегаса» в полном составе остались на льду, чтобы пожать руки братьям Сединам

Хоккеисты «Вегаса» в полном составе остались на льду, чтобы пожать руки братьям Сединам
Eurosport

1 час назад

Легенды «Ванкувера» завершат карьеру через 2 матча.

После матча регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 между «Ванкувером» и «Вегасом» (4:5 Б) болельщики хозяев устроили стоячую овацию братьям Хенрику и Даниэлю Сединам. Игроки «золотых рыцарей» остались в полном составе на льду, чтобы пожать руки шведским хоккеистам.

Седины завершат карьеру по окончании сезона, матч с «Вегасом» был предпоследним на родной для них арене.

  • Хенрик и Дэниэл играют за «Ванкувер» с 2000 года.
  • Братья – олимпийские чемпионы Турина-2006 и чемпионы мира-2013.

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