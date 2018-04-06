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«Нэшвилл» выиграл регулярку НХЛ и впервые в истории получил президентский трофей

«Нэшвилл» выиграл регулярку НХЛ и впервые в истории получил президентский трофей
Eurosport

26 мин. назад

Отличное достижение клуба из Теннесси.

«Нэшвилл» в рамках регулярного чемпионата НХЛ переиграл на выезде «Вашингтон» со счетом 4:3. Благодаря этой победе команда Питера Лавиолетта впервые в истории клуба взяла «Президент трофи» – приз, который вручается победителю регулярного чемпионата.

«Предаторс» набрали рекордные для себя 115 очков в 81 матче сезона. Идущий на втором месте «Виннипег Джетс» имеет в активе 112 очков после 81 матча.

  • «Нэшвилл» был основан 20 лет назад и выступает в НХЛ с 1998 года.
  • Впервые за шесть лет в плей-офф сыграет «Нью-Джерси» сыграет.

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