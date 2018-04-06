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Игроки «Вашингтона» подарили Овечкину майку Месси в честь тысячного матча в НХЛ

Игроки «Вашингтона» подарили Овечкину майку Месси в честь тысячного матча в НХЛ
Eurosport

1 час назад

Неожиданный презент.

Накануне игры против «Нэшвилла» в регулярном чемпионате НХЛ одноклубники Александра Овечкина по «Вашингтону» необычным образом поздравили русского форварда с тысячным матчем в НХЛ.

Александр получил в подарок футболку нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и билеты на один из домашних матчей клуба.

«Я фанат «Барселоны» и Месси», – пояснил нападающий журналистам после игры, которую «Вашингтон» проиграл со счетом 3:4.

  • Алекс сыграл юбилейную игру на выезде против «Питтсбурга» 2 апреля.
  • Лионель и Александр познакомились в 2015-м и обменялись футболками.
  • Кроме «Барселоны», Овечкин болеет за московское «Динамо».

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