Игроки «Вашингтона» подарили Овечкину майку Месси в честь тысячного матча в НХЛ

Накануне игры против «Нэшвилла» в регулярном чемпионате НХЛ одноклубники Александра Овечкина по «Вашингтону» необычным образом поздравили русского форварда с тысячным матчем в НХЛ.

Александр получил в подарок футболку нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и билеты на один из домашних матчей клуба.

«Я фанат «Барселоны» и Месси», – пояснил нападающий журналистам после игры, которую «Вашингтон» проиграл со счетом 3:4.

Алекс сыграл юбилейную игру на выезде против «Питтсбурга» 2 апреля.

Лионель и Александр познакомились в 2015-м и обменялись футболками.

Кроме «Барселоны», Овечкин болеет за московское «Динамо».

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