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Седины мощно попрощались с фанатами «Ванкувера», сделав 2 гола. Один из них – победный в овертайме
Легенды знают толк в расставании.
Братья Даниэль и Хенрик Седины провели последний домашний матч за «Ванкувер».
Шведские легенды «Кэнакс» организовали две шайбы в ворота «Аризоны», в обоих случаях Хенрик ассистировал Даниэлю. Вторая шайба братьев пришлась на овертайм и стала победной.
- «Ванкувер» не попал в плей-офф НХЛ-2017/18. Больше фанаты «Кэнакс» Сединов в игре не увидят.
- Братья завершают спортивную карьеру по окончании этого сезона.
- За «Ванкувер» братья отыграли 18 сезонов.
- Хенрик провел за карьеру в НХЛ 1329 матчей. Даниэль – 1305 игр.
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