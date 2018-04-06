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Седины мощно попрощались с фанатами «Ванкувера», сделав 2 гола. Один из них – победный в овертайме

Седины мощно попрощались с фанатами «Ванкувера», сделав 2 гола. Один из них – победный в овертайме
Eurosport

1 час назад

Легенды знают толк в расставании.

Братья Даниэль и Хенрик Седины провели последний домашний матч за «Ванкувер».

Шведские легенды «Кэнакс» организовали две шайбы в ворота «Аризоны», в обоих случаях Хенрик ассистировал Даниэлю. Вторая шайба братьев пришлась на овертайм и стала победной.

  • «Ванкувер» не попал в плей-офф НХЛ-2017/18. Больше фанаты «Кэнакс» Сединов в игре не увидят.
  • Братья завершают спортивную карьеру по окончании этого сезона.
  • За «Ванкувер» братья отыграли 18 сезонов.
  • Хенрик провел за карьеру в НХЛ 1329 матчей. Даниэль – 1305 игр.

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