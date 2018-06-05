Евгений Кузнецов четырьмя ассистами вновь покрошил «Вегас», «Вашингтон» в шаге от Кубка Стэнли

«Вашингтон» в третий раз подряд разобрался с «Вегасом» в финальной серии Кубка Стэнли – 6:2.

Игра началась с чудовищного промаха Джеймса Нила по пустым воротам, после чего стало понятно: «Голден Найтс» обречены.

Нил все-таки забросил первую шайбу «Вегаса», но команда к тому моменту горела 0:4. В составе «Кэпиталс» отличились Ти Джей Оши (10-я минута), Том Уилсон (17), Девант Смит-Пелли (20) и Джон Карлсон (36). После гола Нила (46) гости добавили шайбу Рэйлли Смита (53).

Но последнее слово было за «Вашингтоном»: Михал Кемпны (54) и Бретт Конноли восстановили преимущество в 4 шайбы.

Александр Овечкин ограничился одной передачей, зато Евгений Кузнецов рвал и метал – 4 ассиста. На счету Кузи стало 31 (12+19) очко в плей-офф.

«Вашингтон» ведет 3-1 в серии до четырех побед.

Пятая игра пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 июня.

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