Кузнецов – первый за 22 года автор 4 ассистов в финале и третий русский с 30 очками в плей-офф

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал главным героем четвертого матча финала Кубка Стэнли. Четыре шайбы в ворота «Вегаса» были заброшены после его передач.

Кузнецов стал всего лишь 12-м хоккеистом в истории, сделавшим четыре ассиста в финале Кубка Стэнли. В последний раз такое удавалось Джо Сакику в 1996 году.

На счету Кузнецова стало 31 очко в плей-офф-2018. Это второй лучший результат за последний 21 год. С 1997-го столько же набирал только Сидни Кросби в Кубке Стэнли-2009, а лучший результат удерживает Евгений Малкин – 36 баллов в том же плей-офф.

Всего с 1991 года только пять хоккеистов, преодолевали отметку в 31 балл.

Вдобавок Кузнецов стал третьим в истории русским игроком с 30 очками в одном плей-офф. Помимо него и Малкина это удалось только Павлу Буре в 1994 году (31 очко).

«Вашингтон» ведет в финальной серии – 3-1.

Пятая игра пройдет в Вегасе в ночь на 8 июня.

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