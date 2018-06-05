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Кузнецов – первый за 22 года автор 4 ассистов в финале и третий русский с 30 очками в плей-офф
А еще Евгений сравнялся с Павлом Буре и Сидни Кросби.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал главным героем четвертого матча финала Кубка Стэнли. Четыре шайбы в ворота «Вегаса» были заброшены после его передач.
Кузнецов стал всего лишь 12-м хоккеистом в истории, сделавшим четыре ассиста в финале Кубка Стэнли. В последний раз такое удавалось Джо Сакику в 1996 году.
На счету Кузнецова стало 31 очко в плей-офф-2018. Это второй лучший результат за последний 21 год. С 1997-го столько же набирал только Сидни Кросби в Кубке Стэнли-2009, а лучший результат удерживает Евгений Малкин – 36 баллов в том же плей-офф.
Всего с 1991 года только пять хоккеистов, преодолевали отметку в 31 балл.
Вдобавок Кузнецов стал третьим в истории русским игроком с 30 очками в одном плей-офф. Помимо него и Малкина это удалось только Павлу Буре в 1994 году (31 очко).
- «Вашингтон» ведет в финальной серии – 3-1.
- Пятая игра пройдет в Вегасе в ночь на 8 июня.