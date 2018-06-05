Eurosport
Джеймс Нил не попал в пустые ворота, дал экипировщику чмокнуть клюшку, но стало только хуже
Хоккеисту нужно сходить к экстрасенсу и снять порчу.
Если Евгений Кузнецов стал главным героем четвертой игры финальной серии «Вашингтон» – «Вегас», то звание неудачника забронировал Джеймс Нил.
Канадец мог открыть счет на 5-й минуте, но, оказавшись перед пустыми воротами, пробил в штангу.
Это было начало проклятья: «Голден Найтс» еще трижды попали в каркас ворот, а у «Кэпиталс» залетало все.
Во втором периоде «рыцари» горели 0:3, и экипировщик наудачу погладил и поцеловал клюшку Нила.
Получилось только хуже: вскоре Нил клюшкой саданул Брэйдена Холтби и схлопотал 2 минуты. «Кэпиталс» реализовали преимущество.
В третьем периоде Нил все-таки положил шайбу в сетку, но уже было поздно. «Вегас» проиграл 2:6.
- «Найтс» уступают в серии до четырех побед 1-3.
- Пятая игра пройдет в Лас-Вегасе.