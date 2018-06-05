Джеймс Нил не попал в пустые ворота, дал экипировщику чмокнуть клюшку, но стало только хуже

Если Евгений Кузнецов стал главным героем четвертой игры финальной серии «Вашингтон» – «Вегас», то звание неудачника забронировал Джеймс Нил.

Канадец мог открыть счет на 5-й минуте, но, оказавшись перед пустыми воротами, пробил в штангу.

Это было начало проклятья: «Голден Найтс» еще трижды попали в каркас ворот, а у «Кэпиталс» залетало все.

Во втором периоде «рыцари» горели 0:3, и экипировщик наудачу погладил и поцеловал клюшку Нила.

Получилось только хуже: вскоре Нил клюшкой саданул Брэйдена Холтби и схлопотал 2 минуты. «Кэпиталс» реализовали преимущество.

В третьем периоде Нил все-таки положил шайбу в сетку, но уже было поздно. «Вегас» проиграл 2:6.

«Найтс» уступают в серии до четырех побед 1-3.

Пятая игра пройдет в Лас-Вегасе.

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