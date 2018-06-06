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Панарин: «НХЛ – лучшая лига мира, а у нас нет конкуренции. В первых раундах сигареты можно курить»
Раскидал по полочкам.
Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сравнил ведущие лиги Америки и Европы – НХЛ и КХЛ.
«Деградировал бы Макдэвид в клубе КХЛ? Однозначно. У нас ведь конкуренции вообще нет. НХЛ – лучшая лига мира, там все команды ровные. А у нас иначе выстроена система.
В НХЛ уже с первого раунда плей-офф идет заруба. А когда в России было 4-3 в первом раунде, если играют сильнейшие? В основном, СКА и ЦСКА первые два раунда проходят со счетом 4-0. Можно сигареты курить, и только в финале конференции начинаешь напрягаться», – цитирует Панарина «Советский спорт».
- Победителем Кубка Гагарина-2018 стал «Ак Барс».
- Панарин до переезда в США играл за СКА, «Витязь» и «Ак Барс».
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