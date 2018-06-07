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Никто не хочет титул так сильно, как Александр Овечкин. Хотя «Вегас» играет не хуже «Вашингтона»

Никто не хочет титул так сильно, как Овечкин. Хотя «Вегас» играет не хуже «Вашингтона»
Сергей Шведов

9 ч. назад

Вот что делает животворящая воля к победе.

Бородатым золушкам из «Вегаса» впору жаловаться на горькую долю и несправедливость судьбы: они были агрессивнее и диктовали условия в первой, второй и четвертой играх, перебросав в них «Кэпс» с общим счетом 103:77, но совсем не «Вашингтон» оказался в ситуации «побеждай или вали». Шайба нагло отказывалась влетать в ворота Холтби, у которого по ночам тихонько позванивает в ушах – «рыцари» обстреляли все его штанги. Повезло? Конечно. Ну кто виноват, «Вегас»?

Нил, дружище, просто попади в пустые ворота. Они пустые, Джеймс!

А какой еще момент нужен вам, Алекс? Если Так не забивает так, жаловаться на неудачу как-то неприлично.

Это упущенные стопроцентные моменты. Хотя Холтби, конечно, свирепый. За Брэйденом водится привозной грешок, и в финале он его-таки сотворил. Но уж очень вовремя – в третьей встрече, когда у «Найтс» страшно не перло. Вряд ли лучший кипер плей-офф – а Марк-Андре Флёри подвинулся после сэйвища вашингтонского вратаря – подарит еще раз. Придется позолоченным ландскнехтам прошивать без двух вещей: помощи и права на ошибку.

Но 3-1 в финале Кубка Стэнли на одной удаче не добывают. Прежде всего, «Кэпиталс» какие-то более… капитальные. У них меньше моментов, но они их реализуют. Дай им сухарь, они и из него выжмут сок. Незаметным образом Флёри просто выпал из обсуждения финала. Марк-Андре геройствовал на протяжении всего плей-офф, а тут его словно нет. В топе новостей не было ни одного спасения Флёри – там были магия Холтби, переживания и жопка к жопке Овечкина, травма и ассисты Кузнецова, нежные обещания любви Оши и Макнэбба, дискуссии о судействе в четвертом матче. Что угодно, кроме «Флёри ограбил Бэкстрема», «Умопомрачительный сэйв Флёри» или всего в таком духе. «Вашингтон» не дает ему блистать, по крупицам собирая моменты и реализуя их так, что бесит.

Александр Овечкин («Вашингтон») стоит, Марк-Андре Флёри («Вегас») – лежит

Вторая заслуга Барри Тротца – вырубка. Но не дальневосточного леса, а первой тройки «рыцарей». После вполне приемлемого первого матча Маршессо, Карлссон и Смит наковыряли драгоценными шпагами 1+3 на всю бригаду. Коуч «Вашингтона» со второй игры серии бросил звено Бэкстрема запекать лучшую атакующую связку соперника, и Никлас с парнями пока ее готовят с ароматной хрустящей корочкой. Весьма серьезный хоккейный аргумент. И даже в таких условиях «Вегас» нагнетает давление и прижимает соперника к его воротам.

Но команда Овечкина терпит в защите и бьется. В трех матчах из четырех «столичные» были лучше по силовым приемам, что против габаритного и умеющего толкаться и бить «Вегаса» достойно всяческого уважения. Статистика хитов подтверждает главное различие двух команд – в жажде. Конечно же, «Голден Найтс» очень хотят титул, но у них не было 20-летнего ожидания финала. Никакой бог не накладывал на эту команду проклятие второго раунда. И они понятия не имеют, что творится в душе лучшего игрока соперника, который шел к этому финалу 13 суперзвездных лет. Рэй Бурк и Теему Селянне понимают, но не Дэйв Перрон с Нэйтом Шмидтом.

Ни один капризный ребенок в мире не сравнится в «хочу» с Овечкиным. Он пережил слишком много провалов и ехидных статей после вылетов, чтобы отдать эту треклятую чашку каким-то неожиданным гастролерам из невадских пустынь. Главный тренер и главная звезда всегда получают больше всех. Больше всех восхвалений после побед и помоев – после неудач. Почти 13 лет Ови жрал из этого корыта, и вот грязное судно наконец убрали. Оттого каждая пропущенная шайба и каждый успех партнеров выстреливают в центральной нервной системе Александра потоком заряженных частиц.

Поэтому-то он впадает в анабиоз от сэйвища.

Поэтому он изгоняет внутренних демонов после победной птички Кузи.

В душе этого русского сжигают грешников – там кипящая лава и дикие вопли страждущих. Его желанием можно напоить американские казино, и потому «Вегас» проигрывает. Однако чемпионский обед царя Александра еще не готов – войско «золотых рыцарей» тяжело ранено, но не побеждено. Металлический лязг штанг не будет звучать вечно, и Ови предстоит сделать самый трудный шаг, после которого себя уже можно будет не сдерживать.

  • Овечкин может стать чемпионом уже в пятницу – пятая игра серии начнется в 3 часа ночи по Москве.

Еще немного хоккея:

«Вашингтон» убрал даже «Тампу». Ну все, Флёри, держись

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