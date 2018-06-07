Никто не хочет титул так сильно, как Александр Овечкин. Хотя «Вегас» играет не хуже «Вашингтона»

Бородатым золушкам из «Вегаса» впору жаловаться на горькую долю и несправедливость судьбы: они были агрессивнее и диктовали условия в первой, второй и четвертой играх, перебросав в них «Кэпс» с общим счетом 103:77, но совсем не «Вашингтон» оказался в ситуации «побеждай или вали». Шайба нагло отказывалась влетать в ворота Холтби, у которого по ночам тихонько позванивает в ушах – «рыцари» обстреляли все его штанги. Повезло? Конечно. Ну кто виноват, «Вегас»?

Нил, дружище, просто попади в пустые ворота. Они пустые, Джеймс!

А какой еще момент нужен вам, Алекс? Если Так не забивает так, жаловаться на неудачу как-то неприлично.

Это упущенные стопроцентные моменты. Хотя Холтби, конечно, свирепый. За Брэйденом водится привозной грешок, и в финале он его-таки сотворил. Но уж очень вовремя – в третьей встрече, когда у «Найтс» страшно не перло. Вряд ли лучший кипер плей-офф – а Марк-Андре Флёри подвинулся после сэйвища вашингтонского вратаря – подарит еще раз. Придется позолоченным ландскнехтам прошивать без двух вещей: помощи и права на ошибку.

Но 3-1 в финале Кубка Стэнли на одной удаче не добывают. Прежде всего, «Кэпиталс» какие-то более… капитальные. У них меньше моментов, но они их реализуют. Дай им сухарь, они и из него выжмут сок. Незаметным образом Флёри просто выпал из обсуждения финала. Марк-Андре геройствовал на протяжении всего плей-офф, а тут его словно нет. В топе новостей не было ни одного спасения Флёри – там были магия Холтби, переживания и жопка к жопке Овечкина, травма и ассисты Кузнецова, нежные обещания любви Оши и Макнэбба, дискуссии о судействе в четвертом матче. Что угодно, кроме «Флёри ограбил Бэкстрема», «Умопомрачительный сэйв Флёри» или всего в таком духе. «Вашингтон» не дает ему блистать, по крупицам собирая моменты и реализуя их так, что бесит.

Вторая заслуга Барри Тротца – вырубка. Но не дальневосточного леса, а первой тройки «рыцарей». После вполне приемлемого первого матча Маршессо, Карлссон и Смит наковыряли драгоценными шпагами 1+3 на всю бригаду. Коуч «Вашингтона» со второй игры серии бросил звено Бэкстрема запекать лучшую атакующую связку соперника, и Никлас с парнями пока ее готовят с ароматной хрустящей корочкой. Весьма серьезный хоккейный аргумент. И даже в таких условиях «Вегас» нагнетает давление и прижимает соперника к его воротам.

Но команда Овечкина терпит в защите и бьется. В трех матчах из четырех «столичные» были лучше по силовым приемам, что против габаритного и умеющего толкаться и бить «Вегаса» достойно всяческого уважения. Статистика хитов подтверждает главное различие двух команд – в жажде. Конечно же, «Голден Найтс» очень хотят титул, но у них не было 20-летнего ожидания финала. Никакой бог не накладывал на эту команду проклятие второго раунда. И они понятия не имеют, что творится в душе лучшего игрока соперника, который шел к этому финалу 13 суперзвездных лет. Рэй Бурк и Теему Селянне понимают, но не Дэйв Перрон с Нэйтом Шмидтом.

Ни один капризный ребенок в мире не сравнится в «хочу» с Овечкиным. Он пережил слишком много провалов и ехидных статей после вылетов, чтобы отдать эту треклятую чашку каким-то неожиданным гастролерам из невадских пустынь. Главный тренер и главная звезда всегда получают больше всех. Больше всех восхвалений после побед и помоев – после неудач. Почти 13 лет Ови жрал из этого корыта, и вот грязное судно наконец убрали. Оттого каждая пропущенная шайба и каждый успех партнеров выстреливают в центральной нервной системе Александра потоком заряженных частиц.

Поэтому-то он впадает в анабиоз от сэйвища.

Поэтому он изгоняет внутренних демонов после победной птички Кузи.

В душе этого русского сжигают грешников – там кипящая лава и дикие вопли страждущих. Его желанием можно напоить американские казино, и потому «Вегас» проигрывает. Однако чемпионский обед царя Александра еще не готов – войско «золотых рыцарей» тяжело ранено, но не побеждено. Металлический лязг штанг не будет звучать вечно, и Ови предстоит сделать самый трудный шаг, после которого себя уже можно будет не сдерживать.

Овечкин может стать чемпионом уже в пятницу – пятая игра серии начнется в 3 часа ночи по Москве.

Еще немного хоккея:

«Вашингтон» убрал даже «Тампу». Ну все, Флёри, держись