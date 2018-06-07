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Темнокожий хоккеист «Вашингтона» бойкотирует встречу Трампом, если «Кэпиталс» выиграют Кубок Стэнли
Девант Смит-Пелли готов настоять на своем.
Темнокожий нападающий «Вашингтона» Девант Смит-Пелли, скорее всего, не пойдет на встречу с президентом США Дональдом Трампом, если «Кэпиталс» возьмут Кубок Стэнли.
«То, что Трамп извергает из себя, – это прямой расизм и сексизм. Некоторые из сказанных им вещей весьма грубы.
Я не углубляюсь в политику и не знаю всех других его взглядов, но с его риторикой я однозначно не согласен.
Это еще не последнее слово, но, думаю, для себя я все уже решил», – сказал Смит-Пелли National Post.
Ранее Трамп отменил приглашения чемпионов НБА-2017 «Голден Стэйт» и победителей Супербоула-2018 из «Филедальфии» из-за нежелания ряда спортсменов посещать Белый дом.
- Смит-Пелли забросил победную шайбу в третьем матче с «Вегасом» (6:2) и отличился еще раз в четвертой игре.
- «Кэпиталс» ведут в финальной серии со счетом 3-1.
- Овечкин и компания могут взять Кубок Стэнли уже в ночь на 8 июня. Игра начнется в 03:00 мск.
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