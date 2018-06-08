«Вашингтон» обыграл в пятом матче «Вегас» и впервые выиграл Кубок Стэнли

«Вашингтон» обыграл в пятом матче финала Кубка Стэнли-2017/18 «Вегас» со счетом 4:3 и впервые завоевал Кубок Стэнли. Это произошло в 43-й сезон команды в НХЛ.

«Кэпиталс» дважды выходили вперед по ходу второго периода, но закончили его при счете 2:3. Но шайбы Смита-Пелли и Эллера принесли клубу долгожданный кубок.

До этого «столичные» лишь раз играли в финале Кубка Стэнли, в сезоне-1997/18 они проиграли «Детройту» в серии 0-4. Когда будет следующий?

В составе «Кэпиталс» обладателями трофея стали нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

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