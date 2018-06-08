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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин – MVP плей-офф Кубка Стэнли-2017/18
Заслужил.
Форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин выиграл «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли-2017/18.
Капитан «Вашингтона» выиграл снайперскую гонку плей-офф (15 голов) и стал вторым в гонке бомбардиров (27 очков), уступив одноклубнику Евгению Кузнецову.
- «Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас».
- Обладателем трофея становится победитель голосования членов Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов.
- Последний раз «Конн Смайт Трофи» среди российских хоккеистов завоевывал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в 2009 году.
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