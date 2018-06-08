Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин: «В последние минуты игры я просто молился богу»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал первое интервью после победы команды в Кубке Стэнли.

«В последние минуты игры я просто молился богу. Вспоминал ушедших родных и просил у них помощи. И у нас все получилось. Мы все безумно рады, гордимся тем, что достигли этого успеха. Эмоции непередаваемые. Даже не представляю, что творится в Вашингтоне. Наши болельщики просто сходят с ума. Рад за всю нашу команду. Мы ждали так долго, и в конце концов взяли Кубок.

Мы просто сделали это. Не важно что нам потребовалось для этого. Посмотрите на улыбки наших фанатов и ребят в команде. Это незабываемо, я запомню этот момент на всю жизнь.

Что скажу фанатам? Бегом за пивом и начните уже праздновать. «Вашингтон» - чемпион, детка!» – цитирует Овечкина Sportsnet.

«Вашингтон» переиграл в пяти матчах «Вегас» и впервые в истории завоевал трофей.

Овечкин выиграл снайперскую гонку в плей-офф-2017/18 и завоевал «Конн Смайт Трофи».

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