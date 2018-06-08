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Евгений Кузнецов стал третьим российским хоккеистом, выигравшим гонку бомбардиров Кубка Стэнли

Кузнецов стал третьим российским хоккеистом, выигравшим гонку бомбардиров Кубка Стэнли
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 22 мин. назад

Кузя провел блистательный плей-офф.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка-Стэнли-2017/18. Форвард набрал 32 (12+20) очка и опередил на 5 баллов Александра Овечкина.

До Кузнецова среди российских хоккеистов только Сергей Федоров в 1995 году и Евгений Малкин (дважды – в 2009 и 2017 годах) выигрывал гонку бомбардиров Кубка Стэнли.

  • «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.
  • В финальной серии «столичные» обыграли «Вегас» со счетом 4-1.

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