Евгений Кузнецов стал третьим российским хоккеистом, выигравшим гонку бомбардиров Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка-Стэнли-2017/18. Форвард набрал 32 (12+20) очка и опередил на 5 баллов Александра Овечкина.

До Кузнецова среди российских хоккеистов только Сергей Федоров в 1995 году и Евгений Малкин (дважды – в 2009 и 2017 годах) выигрывал гонку бомбардиров Кубка Стэнли.

«Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.

В финальной серии «столичные» обыграли «Вегас» со счетом 4-1.

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть плей-офф НХЛ каждый день