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Овечкин – шестой хоккеист, бравший призы MVP регулярки, плей-офф, лучшему бомбардиру и снайперу НХЛ
Ранее это удавалось только канадцам.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, выигравший Кубок Стэнли-2017/18, стал обладателем уникального достижения.
Он собрал за карьеру приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ («Харт Трофи»), самому ценному игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи»), приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи») и снайперу лиги («Морис Ришар Трофи»). До Овечкина такую коллекцию собирали только канадские хоккеисты: Жан Беливо, Ги Лефлер, Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби.
- «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.
- В финальной серии «столичные» обыграли «Вегас» со счетом 4-1.
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