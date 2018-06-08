Getty Images

Овечкин – шестой хоккеист, бравший призы MVP регулярки, плей-офф, лучшему бомбардиру и снайперу НХЛ

Овечкин – шестой хоккеист, бравший призы MVP регулярки, плей-офф, лучшему бомбардиру и снайперу НХЛ
Eurosport

1 час назадОбновлено 23 мин. назад

Ранее это удавалось только канадцам.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, выигравший Кубок Стэнли-2017/18, стал обладателем уникального достижения.

Он собрал за карьеру приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ («Харт Трофи»), самому ценному игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи»), приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи») и снайперу лиги («Морис Ришар Трофи»). До Овечкина такую коллекцию собирали только канадские хоккеисты: Жан Беливо, Ги Лефлер, Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби.

  • «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.
  • В финальной серии «столичные» обыграли «Вегас» со счетом 4-1.

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть плей-офф НХЛ каждый день

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно

06:37
Популярные видео
Стеклянный дом, благотворительный фонд, кроссы. На что тратит денюжки Федерер
3 735 просмотров10 ч
Стивенс технично разобралась с Киз. Вы только взгляните на ее удары
1 693 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться