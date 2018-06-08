«Вашингтон» – шестой обладатель Кубка Стэнли, уступавший в счете во всех четырех сериях плей-офф

«Вашингтон», завоевавший Кубок Стэнли в пятом матче серии с «Вегасом», стал шестой командой-чемпионом, уступавшей в счете в каждой серии победного плей-офф.

Последней командой, которой удавалось подобное, был «Питтсбург» в 1991 году. При этом лишь «Вашингтон» и «пингвины» сделали это, когда серии были до четырех побед.

«Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.

В составе «столичных» обладателям трофея стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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