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«Вашингтон» – шестой обладатель Кубка Стэнли, уступавший в счете во всех четырех сериях плей-офф

«Вашингтон» – шестой обладатель Кубка Стэнли, уступавший в счете во всех четырех сериях плей-офф
Eurosport

1 час назадОбновлено 30 мин. назад

Характер у «столичных» железный.

«Вашингтон», завоевавший Кубок Стэнли в пятом матче серии с «Вегасом», стал шестой командой-чемпионом, уступавшей в счете в каждой серии победного плей-офф.

Последней командой, которой удавалось подобное, был «Питтсбург» в 1991 году. При этом лишь «Вашингтон» и «пингвины» сделали это, когда серии были до четырех побед.

  • «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.
  • В составе «столичных» обладателям трофея стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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