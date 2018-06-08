Овечкин взял Кубок Стэнли после 13 лет ожидания. В следующем сезоне он будет просто зверским

Вглядитесь в это фото счастливого медведя. Оно говорит больше, чем сотни книг.

Впервые в истории. После 13 лет неудач и провалов. Александр Овечкин и «Вашингтон» наконец привезли Кубок лорда Стэнли в столицу США. И это поворотный момент в карьере главного русского форварда в НХЛ.

В жизни постоянно происходят подобные переломы – точки невозврата. Один эпизод переворачивает все – как в случае с Александром Филимоновым в том самом матче 1999 года. После гола Шевченко российский вратарь больше никогда не был собой, превратившись из лучшего кипера страны в обычного футболиста. Финал НХЛ 2018-го был точно таким же матчем жизни, удлиненным в серию до четырех побед, для Овечкина.

Когда ты больше десятка лет делаешь одно и то же и никак не добиваешься результата, разбивая кулаки и лоб до костей, то выпавший шанс может стать единственным. Если ты им не воспользуешься – все, адьос, амиго, ты просто недостоин. Ведь неумолимое время уходит с постоянной и бешеной скоростью. В 2018 году Александру, его клубу и всем болельщикам «Кэпиталс» выпал самый реальный за всю историю шанс победить. И если бы Ови не выиграл, это был бы приговор ему как профессионалу НХЛ, как мировой суперзвезде. Представляете, что творилось бы в его душе в случае неудачи? 13 лет вылетать в первом или втором раундах, а потом выскочить в финал и вновь провалиться. Это больше, чем крах – это апоплексический удар из разряда филимоновской бабочки, после которого практически невозможно восстановиться.

Но «Вашингтон» не проиграл – «Вашингтон» стал чемпионом, прикончив самую фантастическую команду года. И после этого команда выскочит на совершенно новый уровень – у нее точно будет все шансы на повторение успеха. Высшие силы проверили «Кэпс» и их лидера и точно предоставят новые возможности.

В сезоне-2017/18 Овечкин изменился. В плей-офф ушли недоработки в защите, во многом благодаря которым год назад «столичных» вырубил «Питтсбург». Немного проявилось на старте серии с «Коламбусом», а потом все. Ни одного привоза и тяжелая работа на всех участках площадки. Александр больше заигрывал партнеров и отдавал в тех ситуациях, когда раньше бы шлепнул бы сам с 99-процентной вероятностью. В четвертой игре против «Вегаса» у него было два выхода два в один – и оба раза восьмерка «Кэпиталс» отдавал, шокировав фанатов.

«Если тебе повезло оказаться в ситуации два в один, если тебе повезло оказаться Алексом ****** [долбаным] Овечкиным, бросай».

«Овечкин в прайме шмальнул бы в этом выходе два в один».

Овечкин в прайме? Парни, вы никогда не видели его в прайме. Вот этот Овечкин – версии-2018 – вот он в прайме. Это лучший Ови за всю карьеру: цельный, понимающий игру на качественно ином уровне мастер, способный решать самые высокие задачи. Как же, черт возьми жаль, что мы никогда не увидим такого Александра на Олимпиаде! На момент Игр-2022 в Пекине ему будет 36, а это все-таки многовато. Хотя Теему Селянне в 2014-м было 43, а он творил что-то запредельное.

Но в любом случае в ближайшие пару-тройку лет Овечкин будет в самом соку. Он на пике своих возможностей и теперь точно знает, как побеждать. На гигантской волне этого успеха Александр теперь снесет многих. Это был фантастический сезон для него, и секрет успеха очень прост. Помните, с чего все началось? С этого:

Летом Овечкин сыграл свадьбу, станцевал распутинку топлес, почитал в интернете, какой он жирный, приехал в тренировочный лагерь «Кэпс» похудевшим и быстрым, а потом взял титул и приз MVP финала. Жирная точка всего сезона – нападающий из России и его супруга ожидают первенца.

Это был очень хороший год для Овечкина. Он с самого начала сделал все правильно. Жаль остальные 30 клубов НХЛ – после чемпионства Алекс будет рвать и метать. Готовьтесь.

Почему команда Александра победила:

Никто не хочет титул так сильно, как Овечкин. Хотя «Вегас» играет не хуже «Вашингтона»