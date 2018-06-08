Eurosport
Шайба Овечкина и чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно
Овечкин, Кузнецов и Орлов – крутейшие люди.
В пятом матче финала Кубка Стэнли определился его победитель. «Вашингтон» одержал победу и взял серию до четырех матчей со счетом 4-1.
В составе «Кэпиталс» шайбами отметились Врана, Овечкин, Смит-Пелли и Эллер.
- Итоговый счет матча – 3:4.
- Это первый Кубок Стэнли для Овечкина, Кузнецова и Орлова.
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть плей-офф НХЛ каждый день
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте