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Шайба Овечкина и чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно

Шайба Овечкина и чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно
Eurosport

1 час назадОбновлено 13 мин. назад

Овечкин, Кузнецов и Орлов – крутейшие люди.

В пятом матче финала Кубка Стэнли определился его победитель. «Вашингтон» одержал победу и взял серию до четырех матчей со счетом 4-1.

В составе «Кэпиталс» шайбами отметились Врана, Овечкин, Смит-Пелли и Эллер.

Видео - Чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно

06:37
  • Итоговый счет матча – 3:4.
  • Это первый Кубок Стэнли для Овечкина, Кузнецова и Орлова.

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Видео - Шайба Овечкина и чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно

06:37
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