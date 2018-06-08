Овечкин вышел на победный матч Кубка Стэнли в нагруднике с лого в память о ярославском «Локомотиве»
Саша не забывает.
Обладатель Кубка Стэнли-2017/18, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин почтил память погибших игроков ярославского «Локомотива».
Форвард вышел на пятый матч финальной серии с «Вегасом» в нагруднике с логотипом в память о хоккеистах «Локо».
- Самолет с хоккеистами ярославской команды упал после взлета в аэропорту Ярославля 7 сентября 2011 года. Погибли 44 человека, выжил только бортниженер.
- Овечкин стал обладателем приза самому ценному игроку Кубка Стэнли-2017/18 – «Конн Смайт Трофи».
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