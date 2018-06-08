Овечкин и Флёри устроили мини-войнушку с пересечением красной линии и обливанием соперника водой

Перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Вегасом» произошла небольшая стычка между капитаном «Кэпиталс» Александром Овечкиным и вратарем «рыцарей» Марком-Андре Флёри.

Все началось с обоюдного обливания водой из бутылки на раскатке. Затем Овечкин несколько раз заехал за красную линию и пролетел в непосредственной близости от Флёри. Киперу это не понравилось, он поехал догонять Ови, но тот не обратил на него внимания. Тогда на следующей круге Флёри засадил клюшкой по ногам Александра.

После окончания матча и серии хоккеисты тепло поприветствовали друг друга на церемонии рукопожатия.

Овечкин завоевал Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи».

Флёри – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть плей-офф НХЛ каждый день