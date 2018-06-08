«Поставь клюшку перед воротами, остальное я сделаю сам». Как «Вашингтон» перестал быть отстоем

Как же долго пришлось ждать, чтобы написать эту строчку: «Вашингтон Кэпиталс» – обладатель Кубка Стэнли. «Столичные» шли к самому ценному трофею 44 года. За это время они лишь дважды прошли второй раунд плей-офф – в прошлый раз это было в 1998-м. Идождались: дерзкий «Вегас» не устоял против Овечкина и партнеров. «Мы не будем отстоем в этом сезоне», – сказал капитан перед началом чемпионата. И сдержал слово.

В отличие от соперника по финалу, «Вашингтон» зажигает давно. Первые признаки крутизны появились в 2008-м – через три года после подписания Ови и сразу после прихода Никласа Бэкстрёма. Русско-шведская парочка стала топовой и вернула «Кэпс» в плей-офф, но до Кубка Стэнли было еще далеко. Не хватало глубины состава: сразу за лидерами сверкали дыры, одна ярче другой.

Занимая высокие места в регулярке, команда теряла ценные драфт-пики. Усиление поступало в основном за счет обменов и свободных агентов. Но результатов не было. В итоге весной 2014-го владелец клуба Тед Леонсис психанул и уволил генменеджера Джорджа Макфи. За ним последовал и главный тренер Адам Оутс. На их место пришли Брайан Маклеллан и Барри Тротц, которые сразу занялись реорганизацией.

Усиление защиты

Самой слабой линией «Кэпиталс» была оборона. Сколько бы шайб ни забрасывали Овечкин с партнерами, «Питтсбург» мог больше. Просто потому, что Кросби с Малкиным на раз-два раскатывали «Вашингтон» в его зоне. Но если Тротц в чем-то разбирается лучше остальных, так это в защите. За 16 лет работы в «Нэшвилле» он превосходно освоил этот компонент – «Прэдаторс» и сейчас успешно пользуются результатами его трудов. Бороться с «пингвинами» новое руководство решило их же оружием: в команду пришли бывшие защитники «Пенс» Брукс Орпик и Мэтт Нисканен. Первый добавил разрушительной силы, второй мгновенно подключился к созиданию – меньше 25 ассистов за сезон он в «Вашингтоне» еще не набирал. Постепенно прибавлял Дмитрий Орлов – парень из Новокузнецка вырос в крутейшего защитника с заоблачным показателем полезности: год назад он составил «+30».

Финальным и, пожалуй, главным штрихом стал вывод Брэйдена Холтби на позицию основного вратаря – и это несмотря на посредственный коэффициент надежности (2,85 в сезоне-2013/14). В следующем году он оправдал доверие на все 100, повысив показатель более чем на полпункта. Такого надежного и стабильного вратаря у «Вашингтона» не было со времен Олафа Кольцига - лучшие годы Семена Варламова наступили все-таки в «Колорадо». Без стены в воротах выиграть Кубок Стэнли невозможно, и она у «Кэпс» наконец-то появилась.

Работа с русскими

До прихода Тротца Овечкина не критиковал только мертвый. В первую очередь – за однообразную игру: к его прорывам и броскам примерно от точки вбрасывания приспособилась уже вся лига. Кроме того, Ови казнили за недостаток лидерских качеств, дисциплины и перетаскивание игры на себя. С этим трудно было спорить: когда молчал Александр, молчал «Вашингтон». От сезона к сезону картина если и менялась, то незначительно. Что с этим делать, не знали ни Будро, ни Оутс. Тротц тоже сначала обжегся. Получив суперзвено Овечкин – Бэкстрём – Оши, он обеспечил команде суперскую результативность и два подряд Президентских кубка. Но потом наступал второй раунд с «Питтсбургом», который умножал хваленую тройку на ноль.

Главное, что удалось сделать Тротцу – прийти с Ови к общему знаменателю. Александр остался лидером и самой узнаваемой фигурой «Кэпиталс». А прошлым летом он сбросил вес, благодаря чему прибавил в скорости. Но при этом на льду он подвинулся и дал место остальным. Например, Евгению Кузнецову, который провел мощнейший сезон в карьере. В плей-офф челябинец стал лучшим распасовщиком, доказав, что он один из самых умных и техничных игроков лиги. Новый Дацюк. «Перед игрой Евгений сказал мне: просто поставь клюшку перед воротами, остальное я сделаю сам», – поделился Том Уилсон после четвертого матча против «Вегаса», в котором забросил с передачи Кузнецова. Связка Ови с Кузей стала лучшим русским сочетанием со времен легендарной пятерки «Детройта».

Глубина нападения

Старина Барри получил две классные атакующие линии. К Бэкстрёму и Оши по очереди присоединялись Якуб Врана, Евгений Кузнецов и даже центральный нападающий Чандлер Стивенсон. С этими двумя заиграет кто угодно. Ови выходил с ними теперь только в большинстве, но когда это происходило, остановить их было крайне сложно. Спецбригады «Вашингтона» были великолепны.

Двух троек, пусть даже топовых, все равно мало. Понимая это, тренерский штаб классно поработал над низкими звеньями, превратив классические чекинг-лайн в забивную мощь. В финальной серии сочетание Эллер – Конноли – Бураковски четыре раза огорчило Марка-Андре Флёри, а Деванте Смит-Пелли – еще трижды. Если раньше «Вашингтону» не хватало глубины в нападении, то теперь соперникам не хватает игроков, чтобы сдержать всех «столичных».

Тактика и психология

Главная фишка «Вегаса» – работа ногами на каждом участке льда и в любой игровой ситуации. Физический труд компенсирует нехватку класса и делает из набора средних игроков топовую команду. Все это было и у «Вашингтона»: жесткий индивидуальный и командный прессинг в обороне, форчекинг, готовность в любую секунду убежать в контратаку. К этому прибавилось классное позиционное нападение как в большинстве, так и в равных составах. «Столичные» запирали «рыцарей» в их зоне минут на пять и продолжали делать это даже когда вели в счете. «Голден Найтс» оказались не готовы к тому, что против них выйдет их чуть прокаченное зеркальное отражение.

Сложно быть голодным, когда ты сыт. А сытые игроки не берут Кубок Стэнли. Так долго, как «Вашингтон», к чемпионству не шел еще никто. И никто не хотел получить трофей сильнее, чем Овечкин. Без характера и кубкового голода «Кэпиталс» не взяли бы у «Коламбуса» второй овертайм после двух домашних поражений в начале серии. Не прервали бы проклятие «Питтсбурга», не вернулись в казалось бы уже проигранное противостояние с «Тампой». А мир бы не увидел самый красивый кадр сезона – обезумевшего от счастья капитана «Вашингтона» с трофеем, который для него ценнее, чем все три для Кросби и, чего уж там, 24 для «Монреаля».

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