Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его супруга ждут ребенка

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская ждут пополнения в семействе.

Сначала об этом написала в твиттере журналист Washington Post Изабелль Хуршудян: «Овечкин и его жена ожидают своего первого ребенка. Она была на льду сегодня с сестрой и отцом. Болельщики поздравили ее и Алекса с беременностью».

Затем уже сама супруга хоккеиста выложила фото, где видны округлившееся формы Анастасии, вместе с Александром и Кубком Стэнли.

Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года. Назовут ребенка Стэнли?

Ранее Александр встречался с теннисисткой Марией Кириленко.

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