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Кузнецов: «Ожидал суперэмоции, но после свистка внутри опустошение. Хочется открыть баночку пива»

Кузнецов: «Ожидал суперэмоции, но после свистка внутри опустошение. Хочется открыть баночку пива»
Eurosport

11 ч. назад

Теперь-то можно.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о победе в Кубке Стэнли.

«Я ждал, что у меня будут суперэмоции. Но когда прозвучал свисток, внутри случилось опустошение. Сразу навалилась усталость. И в то же время я счастлив, что сезон завершился на такой ноте. Уже хочется побыстрее раздеться и открыть баночку пива.

Игра шла равная, преимущество переходило из рук в руки. Но у нас была уверенность, что мы сравняем счет. Нужно было дождаться момента. И у нас получилось сделать все, что мы планировали.

Я очень счастлив за Овечкина. Он проделал большую работу для клуба и города. Он провел много хороших игр. Хоккейный бог дал ему шанс выиграть Кубок, которым он сразу воспользовался. Это дорогого стоит», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

  • «Вашингтон» впервые стал обладателем Кубка Стэнли, победив в серии «Вегас» со счетом 4-1.
  • Кузнецов с 32 (12+20) очками стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ.

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