Фанатка на радостях от победы «Кэпиталс» оголила душу Овечкину. Бураковски запечатлел ее на телефон

Во время награждения «Вашингтона» Кубком Стэнли, который команда завоевала в пятом матче финальной серии против «Вегаса», одна из камер выхватила забавный эпизод.

Когда Александр Овечкин поднял долгожданный трофей над головой и проехал с ним по льду арены, одна из болельщиц около стекла оголила зону делькоте и даже немного ниже. Если Ови был занят другими вещами, то форвард «Кэпиталс» Андре Бураковски по достоинству оценил формы незнакомки в белом платье.

«Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.

В составе «столичных» обладателям трофея стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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