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«Овечкин впечатлил – настоящая суперзвезда». Трамп поздравил «Вашингтон» с победой в Кубке Стэнли

«Овечкин впечатлил – настоящая суперзвезда». Трамп поздравил «Вашингтон» с победой в Кубке Стэнли
Eurosport

8 ч. назад

И восхитился Александром Великим.

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой в Кубке Стэнли «Вашингтон» и особенно выделил лидера «столичных» Александра Овечкина.

«Поздравляю «Вашингтон Кэпиталс» с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Впечатлил капитан команды Алекс Овечкин – настоящая суперзвезда. Колумбия [округ] доминирует во всех направлениях, какое время!» – написал Трамп в твиттере.

  • «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.
  • В финальной серии «столичные» обыграли «Вегас» со счетом 4-1.

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