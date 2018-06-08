Мама Александра Овечкина: «Пусть те, кто поливал Сашу грязью, закроют рты»

Мать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяна прокомментировала победу сына в Кубке Стэнли и ответила его критикам.

«Честно говоря, я очень горжусь ребятами – Овечкиным, Кузнецовым. В особенности своим сыном. Ребята здесь защищают честь нашей страны. Они показывают, какой хоккей у нас в России. Надо гордиться ими, а не обливать грязью. Сашку многие обливают, говорят, что ты такой-то и сякой-то. Так вот пускай они закроют рты, Саша прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей! Саша взял эстафету у поколения Ларионова, Крутова, Фетисова, Федорова, Могильного. И какую эстафету!

Смотрите, Саша вошел в число ста лучших игроков за всю историю НХЛ. Он каждый год завоевывает призы! Каждый год, понимаете? Не просто так, завоевал один раз случайно и все. Из года в год он становится лучшим. Это дорогого стоит, поэтому еще раз повторю: он прославляет наш хоккей», – цитирует Татьяну «Чемпионат».

В финальной серии Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» в пяти матчах выиграл у «Лас-Вегаса» – 4-1.

«Вашингтон» впервые в своей истории взял Кубок Стэнли.

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