Getty Images

Мама Александра Овечкина: «Пусть те, кто поливал Сашу грязью, закроют рты»

Мама Овечкина: «Пусть те, кто поливал Сашу грязью, закроют рты»
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Поставила хейтеров на место.

Мать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяна прокомментировала победу сына в Кубке Стэнли и ответила его критикам.

«Честно говоря, я очень горжусь ребятами – Овечкиным, Кузнецовым. В особенности своим сыном. Ребята здесь защищают честь нашей страны. Они показывают, какой хоккей у нас в России. Надо гордиться ими, а не обливать грязью. Сашку многие обливают, говорят, что ты такой-то и сякой-то. Так вот пускай они закроют рты, Саша прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей! Саша взял эстафету у поколения Ларионова, Крутова, Фетисова, Федорова, Могильного. И какую эстафету!

Смотрите, Саша вошел в число ста лучших игроков за всю историю НХЛ. Он каждый год завоевывает призы! Каждый год, понимаете? Не просто так, завоевал один раз случайно и все. Из года в год он становится лучшим. Это дорогого стоит, поэтому еще раз повторю: он прославляет наш хоккей», – цитирует Татьяну «Чемпионат».

  • В финальной серии Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» в пяти матчах выиграл у «Лас-Вегаса» – 4-1.
  • «Вашингтон» впервые в своей истории взял Кубок Стэнли.

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть плей-офф НХЛ каждый день

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Он был сотым по игре в теннис, но одним из лучших на грунте». Безумный финал Агасси и Медведева

02:07
Популярные видео
«Она строит розыгрыши за счет глубины ударов и превращается в убийцу». Как играют Халеп и Стивенс
 70 просмотров22 мин
«Смотрела матчи Серены, потому что она была моим кумиром». Игроки – о знакомстве с теннисом
 445 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться