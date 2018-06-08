«Папа Джонс» предложил клиентам 50% скидку на пиццу после победы Александра Овечкина в Кубке Стэнли

Сеть пиццерий «Папа Джонс» объявила об акции в связи с победой русского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Кубке Стэнли.

«Папа Джонс» подарит клиентам 50% скидку при заказе от 1000 рублей и использовании промо-кода OVILEGEND. Акция действует в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

В 2017 году Овечкин стал лицом бренда «Папа Джонс» в России.

«Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

Овечкин выступает за клуб из столицы США с 2005 года.

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день