«Папа Джонс» предложил клиентам 50% скидку на пиццу после победы Александра Овечкина в Кубке Стэнли
Успех «Вашингтона» накормит россиян.
Сеть пиццерий «Папа Джонс» объявила об акции в связи с победой русского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Кубке Стэнли.
«Папа Джонс» подарит клиентам 50% скидку при заказе от 1000 рублей и использовании промо-кода OVILEGEND. Акция действует в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
В 2017 году Овечкин стал лицом бренда «Папа Джонс» в России.
- «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.
- Овечкин выступает за клуб из столицы США с 2005 года.
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