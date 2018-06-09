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Александр Овечкин получил 13 первых мест из 18 при голосовании на «Конн Смайт Трофи», Кузнецов – 5
Уверенная победа Ови.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал обладателем приза самому ценному игроку Кубка Стэнли-2017/18 – «Конн Смайт Трофи».
Из 18 голосов членов Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов Овечкин получил 13 первых мест и 5 вторых. Его одноклубник Евгений Кузнецов получил 5 первых и 13 вторых мест. Замкнул тройку претендентов голкипер «столичных» Брэйден Холтби – 17 третьих мест, сообщает официальный сайт НХЛ.
- «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.
- В финальной серии «столичные» обыграли «Вегас» со счетом 4-1.
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