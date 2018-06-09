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«Поздравляю Орлова и всю русскую мафию «Вашингтона» с победой». Бобровский рад успеху «столичных»
Хотя они же его из Кубка Стэнли и выбили.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский поздравил российских хоккеистов «Вашингтона» с победой в Кубке Стэнли.
«Поздравляю Орлова и всю русскую мафию «Вашингтона» с победой в Кубке Стэнли», – написал Бобровский в инстаграме.
- 3 российских хоккеиста выиграли главный трофей НХЛ вместе впервые за 16 лет.
- «Вашингтон» взял первый Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.
- По ходу плей-офф «Кэпиталс» выбили команду Бобровского из борьбы за кубок.
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