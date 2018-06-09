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«Поздравляю Орлова и всю русскую мафию «Вашингтона» с победой». Бобровский рад успеху «столичных»

«Поздравляю Орлова и всю русскую мафию «Вашингтона» с победой». Бобровский рад успеху «столичных»
Eurosport

9 ч. назад

Хотя они же его из Кубка Стэнли и выбили.

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский поздравил российских хоккеистов «Вашингтона» с победой в Кубке Стэнли.

«Поздравляю Орлова и всю русскую мафию «Вашингтона» с победой в Кубке Стэнли», – написал Бобровский в инстаграме.

  • 3 российских хоккеиста выиграли главный трофей НХЛ вместе впервые за 16 лет.
  • «Вашингтон» взял первый Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.
  • По ходу плей-офф «Кэпиталс» выбили команду Бобровского из борьбы за кубок.

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